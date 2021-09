Eaton stellt lecksicheres Compact Combo Valve zur Handhabung schädlicher Kraftstoffdämpfe und Einhaltung zukünftiger Bestimmungen vor

Eaton’s new zero-leak Compact Combo Valve safely vents harmful evaporative fuel vapors in a tank by stacking a Fill Limit Vent Valve (FLVV) and a new Zero-Leak Grade Vent Valve (GVV). (Photo: Business Wire)

Ein wichtiger Vorteil des Compact Combo ist die reduzierte Permeation von Kraftstoffdämpfen. Das kleinere Profil der hintereinander montierten Ventile ermöglicht beim Schweißen an den Tank eine festere Dichtung und reduziert dabei die Permeation.

Mit dieser innovativen Konfigurierung wird das Profil des Produkts um 20 mm reduziert. So werden potentielle Leckagepfade vermindert, und Kraftstofftankhersteller erhalten mehr Flexibilität beim Design. Das Zero-Leak GVV erfüllt sämtliche staatlich vorgeschriebenen Anforderungen an leckfreie Dampfventile.

„Die erstklassigen Ingenieursteams von Eaton sind führend bei der Entwicklung innovativer, äußerst effizienter Produkte für die Handhabung von Kraftstoffdämpfen“, sagte Brian Contat, Leiter des Geschäftsbereichs Kraftstoffemissionen bei der Fahrzeug-Gruppe von Eaton. „Während die Normen für die Reduzierung austretender Emissionen und für Fahrzeuge strenger werden, bieten die Produkte von Eaton für Kraftstoffemissionen weltweit einen Wettbewerbsvorteil, so dass unsere Kunden zukünftige Bestimmungen bei Emissionen einhalten oder deren Anforderungen übertreffen können.“

Neue Technologie Compact Combo reduziert Kohlenwasserstoff-Emissionen beim Auftanken

Die neue Technologie Compact Combo Valve reduziert die Kohlenwasserstoff-Emissionen beim Auftanken des Fahrzeugs mit einer Effizienz von 98 Prozent und ermöglicht es den Herstellern, die Normen für Kohlenwasserstoff-Emissionen von Fahrzeugen einzuhalten, wenn das Fahrzeug geparkt ist.

Das Compact Combo Valve weist mehrere einzigartige Gestaltungsmerkmale auf, die die Funktionsfähigkeit des Ventils verbessern, so dass die Anforderungen sowohl an den Tank als auch von Seiten des Kunden erfüllt werden können. Zu diesen Merkmalen zählen eine Dichtung, mit dem Flüssigkeitslecks unter statischen Entlüftungsbedingungen reduziert werden, sowie die Möglichkeit, die Abschalthöhe des FLVV durch Ersetzen von Komponenten zu ändern. Eaton bietet außerdem eine zusätzliche Schwallwandfunktion für Fahrzeuganwendungen mit aggressiver Fahrdynamik an, die dazu führen kann, dass beim Wechseln von Flüssigkraftstoff Lecks auftreten.