2J Antennas bringt die weltweit kleinste 9-in-1-Antennenkombination für die Bereiche 5G NR, WiFi-6E und GNSS auf den Markt und modernisiert damit wichtige Kommunikationswege

Die hochmoderne, zum Patent angemeldete Technologie reduziert die Grundfläche der Antenne um 55 % und realisiert gleichzeitig ein neues doppeltes trifilares Design und Längsresonanzen für MIMO/ARRAY-Konfigurationen, die üblicherweise komplexere Größenbeschränkungen aufweisen (z. B. B71 Band / 600 MHz). Die einzelnen Antennenkonfigurationen verwenden symmetrische oder asymmetrische Resonatoren für die Negativbereiche der Antenne, was zu einer maximalen Leistung bei niedrigen und mittleren Frequenzen führt. Die Stellar-Serie bietet magnetische und anhaftende Befestigungsmöglichkeiten und ist damit ideal für temporäre Installationen geeignet. Für die Festinstallation bietet 2J Antennas in der Roof-Serie zudem die Möglichkeit der Schraubmontage. Das flache und leichte Gehäuse stellt ein attraktives neues Design dar, das Lieferanten und Händlern eine kostengünstigere Lösung bietet.

„Wir erfinden gern neue Antennendesigns, um den wachstumsstarken globalen Märkten gerecht zu werden und Antennenlösungen mit höchster Qualität bei gleichzeitig möglichst geringen Abmessungen anzubieten. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden weiterhin Antennenlösungen für die Integration in kleine Geräte mit Zuverlässigkeit und neuen Designs anbieten zu können“, erläutert Dr. Ruben Cuadras, Technischer Direktor.

Über 2J Antennas

Seit 2002 arbeitet 2J Antennas eng mit Innovationsträgern im Technikbereich zusammen und beliefert führende Unternehmen der Branchen Medizintechnik, Automobilindustrie, Seefahrt, Telematik, Telekommunikation, Automatisierung und IoT. 2J Antennas ist bekannt für seine herausragenden technischen Leistungen und seine wirtschaftliche Unabhängigkeit. Das Unternehmen hat sich der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Produkte verschrieben und bietet ein umfassendes Servicepaket an, das Kunden dabei hilft, ihre Produkte mit geringstem Aufwand auf den Markt zu bringen, indem es einen echten End-to-End-Prozess bietet.

Ein umfassendes Angebot an Standardantennen und kundenspezifischen Lösungen finden Sie auf seiner Website oder über Kontaktaufnahme per E-Mail an sales@2j-antennas.com.

