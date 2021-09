Ara Partners baut Präsenz in Europa aus

HOUSTON und BOSTON und DUBLIN, 24. September 2021 /PRNewswire/ -- Ara Partners („Ara"), eine auf Investitionen im Bereich der industriellen Dekarbonisierung spezialisierte Private-Equity-Gesellschaft, hat heute bekannt gegeben, dass sie ihre Präsenz in Europa durch die Einstellung von fünf wichtigen Investmentexperten und die Eröffnung einer Niederlassung in Dublin, Irland, erheblich ausgebaut hat.

Die Expansion von Ara in Europa umfasst die Einstellung von Christopher Picotte als Partner, von Luis Pais Correia als Senior Operating Partner, von Lisa O'Brien als General Counsel-Europe, von Myles O'Shaughnessy als Principal sowie von Chris Seenan als Vice President.

„Wir freuen uns, Chris, Luis und den Rest des in Europa ansässigen Teams bei Ara begrüßen zu dürfen", erklärte Charles Cherington, Managing Partner bei Ara. „Wir glauben, dass dieses erstklassige Team an Fachleuten und ihre kombinierte Expertise die wachsende Präsenz von Ara auf dem europäischen Private-Equity-Markt weiter stärken wird."

„Europa steht ganz eindeutig an der Spitze der weltweiten Dekarbonisierungsbewegung", fügte Troy Thacker, Managing Partner bei Ara, hinzu. „Unser Büro in Dublin bietet uns ein bedeutendes Standbein auf diesem wichtigen Markt. Dort wird ein starkes Team aus Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung bei Investitionen im Industriesektor in Europa und mit etablierten Netzwerken in der gesamten Branche beschäftigt sein."

Chris Picotte war 2017 ein Mitbegründer der Aksiom Group. Seit 2013 ist er zudem Vorsitzender und Gesellschafter der px Group Ltd, einem führenden Anbieter von Betriebs- und Wartungs- und technischen Dienstleistungen für Midstream-, Stromerzeugungs- und industrielle Infrastrukturanlagen in Großbritannien und Nordwesteuropa. Er ist Vorsitzender von AXESS Networks Solutions SL und Vorstandsmitglied von Anesco Holdings Ltd. sowie von Jernbro Industrial Services AB. Von 2001 bis 2014 war er Managing Director und Senior Advisor bei ArcLight Capital Partners, wo er die Investitionstätigkeit in Europa leitete.