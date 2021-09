Katherina Reiche, Vorsitzende des Vorstandes der Westenergie AG, erhält MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES / 20. Jubiläumspreisverleihung (2002 bis 2021) (FOTO)

Sperrfrist: 24.09.2021 01:00

Die Preisverleihung wird auch live übertragen am Freitag, 24.09.2021 von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr

Freitag, 24.09.2021 von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr unter https://www.mestemacher.de

.





Katherina Reiche , Vorsitzende des Vorstandes der Westenergie AG, erhält indiesem Jahr den zum 20. Mal verliehenen MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES.Initiatorin und Vorsitzende der Geschäftsführung Mestemacher Management GmbH,Prof. Dr. Ulrike Detmers , ehrt am Freitag, 24. September 2021 im GrandhotelAdlon Kempinski Berlin die 20. Preisträgerin mit den Worten:"Im 20. Jubiläumsjahr des Gleichstellungspreises ehren wir die Vorstandschefinder Westenergie AG,Katherina Reiche . Sie ist eine der führenden und zugleich wenigenSpitzenmanagerinnen der Energiebranche und Vorsitzende des NationalenWasserstoffrates der Bundesregierung. Daran wird bereits deutlich, dass sieDiskussionen vorantreibt und Veränderungen energisch, präzise und verbindlichangeht".Detmers hebt hervor, dass sich die - im wahrsten Sinne des Wortes -energiegeladene Katherina Reiche der größten Herausforderung derIndustriegeschichte stellt, der Dekarbonisierung des Energiesystems bis 2045.Aber die dreifache Mutter setzt sich auch voller Überzeugung für dieGleichberechtigung von Frauen und Männern in der Männerwelt Wirtschaft ein. Beider E.ON-Tochter Westenergie stellte sie schnell fest: Frauen sind dort inFührungsriegen nicht besser vertreten als sonst in der Branche. Das zu ändern,hat Katherina Reiche die FEMPower gestartet, eine Fortbildungsakademie desUnternehmens für Frauen.2021 wählt die Jury des MESTEMACHER PREISES MANAGERIN DES JAHRES KatherinaReiche einstimmig zur 20. Preisträgerin dieses Gleichstellungspreises.Der MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES wird seit 2002 jährlich verliehen. Erumfasst die wertvolle Silberstatue OECONOMIA, 5.000 Euro Preisgeld für sozialeZwecke sowie einen glamourösen Festakt mit über 200 Gästen im Grandhotel AdlonKempinski in Berlin. Katherina Reiche spendet das Preisgeld an zwei karitativeEinrichtungen in Essen, die sich um bedürftige Familien und ihre Kinder kümmern.Stifterin des vielbeachteten Gleichstellungspreises ist die 1871 gegründetePumpernickel- und Vollkornbäckerei Mestemacher. Vor mehr als 200 geladenenGästen betont Detmers , dass das Geschäftsführungsgremium der Mestemacher-Gruppezu gleichen Anteilen aus Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern besteht.Diese paritätische Zusammensetzung ist leider in der ersten Leitungsebeneselten. Aus diesem Grund wird sich Mestemacher auch weiterhin für die