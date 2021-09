LaLiga schließt sich mit Dapper Labs zusammen, um ein völlig neues digitales Sammelerlebnis für Fußballfans rund um den Globus zu schaffen

MADRID und VANCOUVER, British Columbia, 24. September 2021 /PRNewswire/ -- Dapper Labs und LaLiga gaben heute eine Partnerschaft zur Einführung von offiziellen Fußball-NFT-Sammel-Highlights in großem Maßstab bekannt. Das neue Erlebnis, das vom Team hinter NBA Top Shot entwickelt wurde, gibt den Fans die Möglichkeit, einige der meistdiskutierten zeitgenössischen und ikonischen Spielmomente ihrer Lieblingsteams aus über 10 Spielzeiten zu sammeln und zu besitzen. Mit dynamischen videobasierten Momenten von allen LaLiga-Vereinen, darunter Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla FC, Villarreal CF, Valencia CF, Real Betis, Athletic Club, Real Sociedad, RCD Mallorca und vielen anderen, wird das neue Erlebnis ab Juni 2022 für Fans auf Flow Blockchain verfügbar sein.

Wenn die Fans in das völlig neue Erlebnis eintauchen, werden sie sofort in die Fußballkultur eintauchen und Zugang zu einigen der bemerkenswertesten Momente im Spiel erhalten, die sie kaufen, sammeln und besitzen können. Über einen speziellen Peer-to-Peer-Marktplatz können Fans Teile ihrer Sammlungen mit anderen Fußballbegeisterten kaufen oder verkaufen. Jeder Kauf kann per Kreditkarte über eine Dapper-Brieftasche getätigt werden, um sicherzustellen, dass jede Transaktion so einfach wie möglich ist.

„Wenn die Fans dachten, dass es nicht mehr besser werden könnte, dann ist es jetzt passiert. Die Partnerschaft zwischen LaLiga und Dapper Labs bringt uns über ein neues und wachsendes Medium so nah an unsere Fans auf der ganzen Welt heran wie nie zuvor, und das an der Seite des Industriepartners, der die gesamte NFT-Bewegung ins Leben gerufen hat", sagte Javier Tebas, Präsident von LaLiga. „Dieses Erlebnis wird Fußballfans auf der ganzen Welt in den Mittelpunkt stellen und ihnen eine Plattform und ein Produkt bieten, mit dem sie ihre Leidenschaft für LaLiga auf einzigartige Weise genießen und ausdrücken können."