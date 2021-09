Der Goldpreis stieg stets mindestens 25% in der Folge an

Produzenten eines Rohstoffs treten am Terminmarkt naturgemäß als Futures-Verkäufer auf. Sie produzieren den Rohstoff in einem bestimmten Ausmaß, und verkaufen diesen dann durch Verkäufe von Futures-Kontrakten oder über den Cashmarkt. Während die Lieferzeit beim Cashmarkt 2-3 Tage beträgt, sind Futuresgeschäfte Lieferungen auf Termin. Wenn Produzenten viel produzieren, verkaufen sie typischerweise auch viele Futures, und dominieren das Short Open Interest, welches die Anzahl aller offenen Shorts darstellt. Eine geringe Produktion oder (zu niedrige Preise/Margen) lassen die Produzenten wenige Futures verkaufen. Sie sind dann im Short Open Interest nur sehr geringfügig vertreten.

Im folgenden Chart aus unserem internen Research sehen wir den Goldpreisverlauf (schwarz) seit 2006 und darunter das % of Open Interest Short der Producer (Produzenten). Aktuell sind die Produzenten mit 13% Anteil Shorts am gesamten Short Open Interest so geringfügig Short, wie noch nie! Es gab binnen des hiesigen Betrachtungszeitraums vier solcher Ausnahmesituationen, in denen die Produzenten historisch niedrige Anteile im Short OI stellten. Im Jahr 2008 (damals noch auf einem etwas höheren Niveau) markierte das Tief im Short OI den Ausgangspunkt einer riesigen Rallye, die von 730 auf über 1800 Dollar binnen 2 1/2 Jahren führte. 2015 kündigte ein damals historischer Niedrigstwert der Produzenten Shorts im Open Interest von 13,4% die Bodenbildung und anschließende Rallye von etwa 1050-1100 auf knapp 1400 Dollar an. Das Preisniveau aus diesem Signal wurde im übrigen bis heute nie wieder auch nur annähernd erreicht. Es war also der Kaufzeitpunkt für die nächsten 6 Jahre. Die Rallye setzte aber erst 2016 ab Frühjahr ein. Man musste also etwa 6 Monate Sitzfleisch haben, ehe es "losging".

2018 und 2019 hatten wir Werte von 13,2% und 12,1% der Produzenten-Shorts im Short Open Interest. Es startete eine Rallye von damals 1180 bis auf über 2000 Dollar. Ob wir gerade bereits das ultimative Kaufniveau haben oder es noch ein paar Monate dauert, ehe die Rallye einsetzt, lässt sich nicht seriös sagen. Ob der Markt vom aktuellen Niveau aus bereits startet oder wir noch einmal 5 bis 10% tiefere Preise sehen, lässt sich nicht seriös sagen. Sagen lässt sich, dass vom aktuellen Niveau aus, 25 bis 100% Aufwärtspotenzial im Goldpreis mit Blick auf die nächsten 2-3 Jahre gegeben ist.

Da wir auch über Terminkurven und Saisonalitäten nur schwerlich ein perfektes Timing hinbekommen werden, ist es für mich sinnvoll, in mehreren Tranchen zu operieren. Ich kaufe aktuell nur einen Bruchteil der vorgesehenen Position(en), und halte den Rest noch trocken, um entweder pro- oder antizyklisch zuzukaufen. Angesichts des enormen Potenzials und der Seltenheit dieser Ausgangssituation halte ich es aber für unerlässlich, bereits jetzt eine Positionierung Long im Gold zu haben. Es geht hier also nicht darum, ob Gold in 3 Tagen oder in 2 Wochen noch einmal tiefer steht, sondern um das erhebliche, langfristige Potenzial.

