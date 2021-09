Foto: finanzbusiness Watch Media erwirbt Mehrheit am Versicherungsmonitor von Herbert Fromme Nachrichtenquelle: FinanzBusiness | 10 0 | 0 24.09.2021, 07:00 | Der dänische Verlag, der auch FinanzBusiness herausgibt, setzt mit dem Kauf seine Expansionsstrategie in Europa fort. Fromme hält weiterhin 30 Prozent an der digitalen Fachpublikation.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer