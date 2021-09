Durch das kürzliche Hinzufügen zur SALAMANTEX-Plattform, wird die Kryptowährung NIM (Nimiq) nun von allen verbundenen Händlern als Währung akzeptiert. Damit ist NIM Teil einer exklusiven Gruppe von Kryptowährungen, mit denen man bereits für Güter und Dienstleistungen an Bezahlterminals und im E-Commerce bezahlen kann.

Die Kryptowährung NIM (Nimiq) ist die neueste Ergänzung zu den digitalen Währungsoptionen, mit denen man durch SALAMANTEX derzeit schon bei ausgewählten Händlern für Güter und Dienstleistungen bezahlen kann. Diese beinhalteten bereits Bitcoin, Ether, Dash, Litecoin, Stellar und Ripple. Das österreichische FinTech-Unternehmen SALAMANTEX bietet Softwarelösungen an, die es Firmeninhabern und dem E-Commerce ermöglichen, Kryptowährungen sowie digitale Güter als Bezahlformen zu akzeptieren. Dabei können die Händler selbst entscheiden, ob sie den Kaufpreis in Papiergeld oder aber einer Kryptowährung erhalten möchten.

"Diese Integration ist ein wichtiger Meilenstein für Nimiq. Damit sind wir unserem Ziel, die optimale Bezahl-Kryptowährung in einer zunehmend digitalisierten Welt zu werden, einen bedeutenden Schritt näher gekommen", sagt Nimiq-Botschafter Max Burger. "Durch die geplante Expansion von SALAMANTEX vom Heimatland Österreich in die Eurozone, zielen wir darauf ab, dass Nimiq zukünftig einem noch größeren Kundenstamm als Bezahlform zugänglich sein wird."

SALAMANTEX ist ein österreichischer FinTech-Anbieter, der intelligente, verlässliche, und sichere Softwarelösungen zu einem nahtlosen Krypto-Bezahlerlebnis kombiniert. Das System bindet sich problemlos in die existierende Bezahlinfrastruktur ein. Dies ermöglicht eine schnelle und reibungslose Umsetzung für die verbundenen Händler - sowohl online als auch offline über die gesamte Eurozone. Durch die Kooperation mit der Concardis Nets Gruppe alleine, können über 116 000 Kunden in der DACH-Region bedient werden. Durch den Zusammenschluss mit Ingenico, einem der führenden Herstellern von Bezahllösungen mit mehr als 30 Millionen installierten Bezahlgeräten, zielt SALAMANTEX darauf ab, Kryptozahlungen für die breite Masse zugänglich zu machen - ein erster Schritt in Richtung "Mass Adoption", der geplanten Breitenanwendung.