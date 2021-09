GGX Gold Corp beauftragt 360 Aviation mit Bereitstellung von IR-Dienstleistungen

Vancouver, British Columbia - 24. September2021 - GGX Gold Corp. (TSX-V: GGX), (OTCQB: GGXXF), (FWB: 3SR2) (das „Unternehmen“ oder „GGX“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma 360 Aviation Services Inc. mit der Bereitstellung von Investor Relations-Dienstleistungen beauftragt hat.

360 Aviation Service Inc., ein in BC eingetragenes Unternehmen, ist eine etablierte Kapitalmarktberatungsfirma, das kanadische Small-Cap-Unternehmen in verschiedenen nordamerikanischen Märkten betreut.

360 wird Marketing-, Investor Relations- und Kapitalmarktkommunikationsleistungen bereitstellen. Die Firma wird im Namen von GGX Gold Corp. Treffen mit Investoren arrangieren und an diesen teilnehmen, einen ständigen Kontakt mit der professionellen Investorengemeinschaft aufrechterhalten und die Beziehungen innerhalb dieser Gruppe ausbauen. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von sechs Monaten und GGX wird eine monatliche Gebühr von 4.500 CAD zahlen. Die IR-Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Barry Brown, Chief Executive Officer von GGX Gold, erklärt: „Wir bemühen uns nach wie vor darum, den Wert unseres Konzessionsgebiets Gold Drop zu erschließen. Eine mögliche Massenprobe aus dem Erzgang C.O.D. wird unserem Team wertvolle Informationen für die Weiterentwicklung des Projekts liefern.“

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es seinen Board-Mitgliedern, leitenden Angestellten, Mitarbeitern, Beratern und IR-Vertretern insgesamt 975.000 Aktienoptionen zum Ausübungspreis von je 0,16 CAD gewährt hat. Die Optionen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden 30 Tage nach Beendigung der Tätigkeit als Board-Mitglied, leitender Angestellter, Mitarbeiter oder Berater des Unternehmens annulliert. Die an die IR-Vertreter begebenen Optionen werden alle drei Monate über einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum freigegeben. Die Aktienoptionen sind nicht übertragbar und sind an eine viermonatige Haltedauer ab dem Zeitpunkt der Gewährung gebunden. Sie stehen außerdem unter dem Vorbehalt einer etwaigen behördlichen Genehmigung.