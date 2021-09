JEFFERIES stuft Puma SE auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Puma SE nach Zahlen von Nike auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Lieferkettenunterbrechungen hätten den amerikanischen Sportartikelhersteller veranlasst, die Jahresprognose für den Umsatz deutlich zu kürzen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Probleme dürften bis ins späte Frühjahr 2022 nicht gelöst sein. Grzinic geht davon aus, dass dies auch die Aktienkurse der europäischen Konkurrenz an diesem Freitag belasten wird./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2021 / 19:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2021 / 19:35 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.