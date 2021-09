APA ots news: Volksbank Wien und respACT begleiten KMU in eine nachhaltige Zukunft - BILD

Der Handlungsbedarf im Bereich Nachhaltigkeit wird auch für kleinere Unternehmen immer größer. Volksbank und respACT greifen hier KMU unter die Arme.



Wien (APA-ots) - Der SDG-Kompass, EU-Taxonomie oder die Offenlegungsverordnung (SFRD) sind in großen Unternehmen mit eigenen Abteilungen für Corporate Social Responsibility (CSR) gängige Begriffe. Doch: Nachhaltiges Wirtschaften wird für Unternehmen sämtlicher Branchen und jeglicher Größe immer relevanter - und damit auch für KMU. Um diese mit den "Chancen und Möglichkeiten unternehmerischer Nachhaltigkeit in der Praxis" vertraut zu machen, luden die VOLKSBANK WIEN AG und die CSR-Experten von respACT am 16. September zur digitalen Kundenveranstaltung. Unterstützt wurde diese von der Industriellenvereinigung Wien und Frau in der Wirtschaft, dem WKO-Netzwerk für Unternehmerinnen.