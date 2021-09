Vermögensverwalter-Forum: Nachhaltigkeit und Neobroker

Im Rahmen der 10. Jubiläumsausgabe der Baader Investment Conference ist am vergangenen Donnerstag zum achten Mal das Vermögensverwalter-Forum erfolgreich zu Ende gegangen. Insgesamt nutzten rund 250 Teilnehmer die Möglichkeit, sich untereinander zu aktuellen Geldanlage- und Investmentthemen auszutauschen.

Aufgrund der notwendigen Covid-19-Schutzmaßnahmen sind die Vorträge und Panel-Diskussionen auch in 2021 als hybrides Konzept umgesetzt worden. Das gebotene Rahmenprogramm legte in diesem Jahr einen Fokus auf Themen rund um ESG und Nachhaltigkeit, als auch digitale Themen wie bspw. den Einfluss von Social Media auf die Geldanlage. Präsentiert wurden sowohl Services der Baader Bank, als auch maßgeschneiderte Produkte aus unterschiedlichen Assetklassen, u.a. von Dr. Tobias Spies (Managing Director & Senior Fund Manager, Lloyd Fonds AG), Andreas Rachor (Gründer und geschäftsführender Gesellschafter, PRISMA Investment GmbH) und Dr. Carsten Lang (Vorstand, HanseMerkur Trust AG).

Darüber hinaus konnten die Teilnehmer zwei spannenden Diskussionsrunden beiwohnen, welche sich einerseits der Fragestellung des Einflusses von ESG-Regularien auf das Portfoliomanagement und andererseits der Zukunft der Online-Vermögensverwaltung in Deutschland widmeten. Als weiteres Highlight richtete Christian Angermayer (Investor und Seriengründer, Apeiron Investment Group) in seinem vielseitigen Vortrag, der live vor Ort im Sofitel Bayernpost stattfand, den Blick auf bedeutsame Zukunftsthemen wie bspw. Krypto-Technologien.



"Wir freuen uns sehr über das stete Interesse und die hohen Teilnehmerzahlen bei unserem Vermögensverwalter-Forum. Unser Rahmenprogramm, welches wir in Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern verwirklichen, orientiert sich jedes Jahr an den aktuellsten Themen, sodass wir mit den Inhalten einen echten Mehrwert für die Teilnehmer generieren können", so Oliver Riedel, Mitglied des Vorstands.