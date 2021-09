Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Management's trading with SP Group shares Yesterday, Executive Vice President Lars Ravn Bering has sold 4,190 number of shares in SP Group, ISIN code DK0061027356, at a price of DKK 370.00 equal to DKK 1,550,300.00. See attachment. Attachment Meddelelse nr. 59 - …