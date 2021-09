Kupfer: Developer-Aktien mit dem größten Kurs-Potenzial!

Der Aufwärtstrend beim Kupferpreis wurde diese Woche jäh unterbrochen. Parallel gingen viele Kupferaktien in die Knie. Für mutige Anleger bietet sich nun die Chance, günstig qualitativ hochwertige Titel einzusammeln.

Mit dem Einbruch am Aktienmarkt brach auch der Kupferpreis kräftig ein. Dabei hatte die Notiz zuvor zaghaft einen Aufwärtstrend aufgebaut und schon wieder Richtung 10.000 US-Dollar je Tonne geblickt. Doch der globale Crash in Folge der Evergrande -Sorgen haben die Notiz zeitweise bis auf unter 9.000 US-Dollar gedrückt. Der Ausbruch kann damit für gescheitert erklärt werden. Doch mit der Beruhigung an den Aktienmärkten ist auch Kupfer wieder angesprungen und hat die 9.000er-Marke deutlich übersprungen. Auch wenn das Chartbild noch nicht wieder gut aussieht, haben sich die Aussichten wieder klar verbessert.

Droht auch 2021 ein Defizit am Kupfermarkt?

Hinzu kommt: Es könnten wieder preistreibende Nachrichten von der Angebotsseite kommen. Denn wie die Daten der International Copper Study Group (ICSG) zeigen, war der globale Kupfermarkt im ersten Halbjahr ausgeglichen. Damit wurde der anfängliche Angebotsüberschuss aus den ersten Monaten des Jahres abgebaut. Dies weckt starke Erinnerungen an das Vorjahr: Denn auch 2020 startete der Kupfermarkt laut ICSG mit einem Überschuss und beendete es mit einem sehr hohen Defizit von über 500.000 Tonnen. Auf ihrer Frühjahrstagung Ende April hatte die ICSG für 2021 noch einen moderaten Angebotsüberschuss von rund 80.000 Tonnen unterstellt. In zwei Wochen findet die Herbsttagung statt. Möglicherweise sieht die ICSG nun aber Revisionsbedarf für ihrer bisherigen Schätzung. Und damit könnte es neue Argumente für höhere Kupferpreise geben.

Kupferaktien mit Nachholpotenzial

Vom Absturz an den Aktienmärkten und beim Kupferpreis blieben auch die Kupferaktien nicht verschont. Teilweise gaben sie sehr deutlich nach. Somit bietet sich jetzt für mutige Anleger die Chance, günstig ein paar Stücke von aussichtsreichen Werten einzusammeln. Dazu zählt auch Doré Copper Mining (0,70 CAD | 0,47 Euro; CA25821T100). Die Aktie des Kupfer-Developers hat in den vergangenen Wochen fast ein Viertel ihres Börsenwerts eingebüßt. Dabei steht man gut da: Die Kanadier haben gut 21 Mio. CAD in der Kasse, was etwa 40 Prozent des Börsenwerts deckts. Sie planen noch in diesem Jahr die erste Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) für das geplante Produktionsnetzwerk in Québec zu veröffentlichen. Doré Copper besitzt bereits die Verarbeitungsanlage Copper Rand sowie 13 Vorkommen in der näheren Umgebung. CEO Ernest Mast strebt ab 2024 eine Produktion von 60 Mio. Pfund Kupferäquivalent bzw. 100.000 Unzen Goldäquivalent p.a. an. Aktuell kommt Doré Copper MIning auf einen Börsenwert von lediglich 51 Mio. CAD. Auf dem aktuellen Preisniveau entspricht das Produktionsziel Jahreseinnahmen von grob 250 Mio. CAD. Die Analysten von Cormark Securities haben ein Kursziel von 2 CAD für die Aktie ausgegeben.