Lufthansa: Insider greifen jetzt beherzt zu!

In Folge der Kapitalmaßnahme ist die Lufthansa in dieser Woche massiv abgestürzt. Um frisches Geld zu beschaffen zur Rückzahlung der Corona-Staatshilfen hat die Lufthansa Alt-Aktionären neue Anteilsscheine im Bezugsverhältnis von 1:1 für einen Kurs von 3,58 Euro angeboten. Jetzt zeigt sich, dass dieses Angebot so verlockend ist, dass auch die Insider beherzt zugegriffen haben…

So wurde jetzt bekannt, dass CEO Carsten Spohr seinen Aktienbestand bereits um 50.000 weitere Aktien erhöht hat. Auch andere Vorstände haben die Gunst der Stunde genutzt. Vielleicht war diese Kapitalerhöhung ja tatsächlich so etwas wie der reinigende Sell-Off, nachdem sich die Aktie unter dem Strich bereits seit Anfang 2018 in langfristigen Abwärtstrends befindet. In diesem Zeitraum hat der Kurs zeitweise rund 80 Prozent an Wert eingebüßt.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

