Nel ASA: Die Perspektive ist gigantisch! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 24.09.2021, 08:48 | | 82 0 24.09.2021, 08:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Wasserstoff ist nach wie vor in aller Munde. So wurde in dieser Woche eine groß angelegte Studie veröffentlicht, wie viel Offshore-Windenergie alleine Deutschland beispielsweise erzeugen könnte. Genügend um 60 Kohlekraftwerke zu ersetzen! Und um diese Windenergie zu speichern und transportieren, ist die Umwandlung in Wasserstoff ideal. Und genau dafür braucht es Elektrolyseure beispielsweise von Nel ASA. Anhand dieser Daten lässt sich sehr gut das gigantische Potenzial der Wasserstoffbranche für die nächsten Jahr(zehnt)e erahnen… Der Aktienkurs von Nel ASA hatte zuletzt harte Zeiten hinter sich. Seit Ende Januar befinden sich die Norweger in einem stabilen Abwärtstrend. Doch in dieser Woche konnte Nel ASA seine Jahrestiefs im Bereich von 1,20 Euro erfolgreich verteidigen und befindet sich seitdem wieder auf dem Weg nach oben. Mittlerweile nimmt die Aktie Kurs auf die entscheidende Abwärtstrendgerade. Ein Durchbruch wäre ein erstes neues Kaufsignal. Fazit: Der langfristige Aufwärtsdreh der Nel ASA-Aktie scheint angesichts dieser Studie nur eine Frage der Zeit. Doch wann genau sollten Anleger (wieder) einsteigen? Geht es vorher noch einmal deutlicher nach unten? Angesichts der brisanten Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen. Hier lesen Sie die Ergebnisse. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer