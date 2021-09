NuScale Power unterzeichnet Absichtserklärung mit Getka und UNIMOT zur Erkundung des SMR-Einsatzes in Polen

NuScale Power, die Getka Group (Getka) und UNIMOT S.A. (UNIMOT) gaben heute bekannt, dass die drei Unternehmen eine Absichtserklärung (MOU-Memorandum of Understanding) unterzeichnet haben, die unter anderem den Einsatz der kleinen modularen Reaktortechnologie (SMR) von NuScale als Lösung für die Wiederverwendung von Kohle in bestehenden Kohlekraftwerken in Polen untersucht. Getka ist ein in Oklahoma ansässiges integriertes Energieunternehmen, das Erdöl, raffinierte Produkte und alternative Energien baut und liefert. Im Rahmen seiner Zero-Impact-Strategie konzentriert sich Getka auf die Reduzierung des Emissionsausstoßes durch erneuerbare Energien. UNIMOT ist eine in Polen ansässige Multi-Energie-Kapitalgruppe, die ihren Groß- und Einzelhandelskunden Brennstoffprodukte, Gas und Strom, einschließlich erneuerbarer Energien, anbietet. Diese Vereinbarung zeigt den Wert der internationalen Partnerschaft und Zusammenarbeit bei der Nutzung der SMR-Technologie von NuScale zur Umnutzung von Kohlekraftwerken im ganzen Land.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210923006046/de/

Im Rahmen der Absichtserklärung wird NuScale Getka und UNIMOT bei der Prüfung der SMR-Technologie von NuScale als Lösung für das Repowering/Wiederverwendung von Kohle in bestehenden kohlebefeuerten Kraftwerken und im weiteren Sinne für neue Kernkraftwerke in Polen unterstützen. Die Prüfung umfasst eine Analyse der technischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, regulatorischen, finanziellen und organisatorischen Faktoren.

„NuScale freut sich über die Zusammenarbeit mit Getka und UNIMOT im Hinblick auf den möglichen Einsatz von NuScale Power-Kraftwerken in Polen“, sagte John Hopkins, Chairman und CEO von NuScale Power. „Die Partnerschaft zwischen diesen drei Unternehmen zeigt die Vielseitigkeit und den Wert der SMR-Technologie von NuScale für eine Vielzahl von Anwendungen. Die SMRs von NuScale sind eine ideale saubere, zuverlässige und erschwingliche Energielösung, um stillgelegte Kohlekraftwerke in ganz Polen umzunutzen.“

„Dieses Projekt steht im Einklang mit unserer Verpflichtung, die polnische Energieinfrastruktur zu dekarbonisieren und zu diversifizieren“, so Dariusz Cichocki, Chairman und CEO der Getka Group. „Wir freuen uns, im Rahmen unserer laufenden Partnerschaft mit UNIMOT mit NuScale zusammenzuarbeiten, um innovative Lösungen in Mitteleuropa auf den Markt zu bringen.“