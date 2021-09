Die Aktien der großen fünf Technologiekonzerne Alphabet, Amazon, Apple, Facebook und Microsoft haben mittel bis langfristig enormes Potenzial. Sie stellen zusammen rund ein Viertel des US-Aktienindexes S & P 500 dar, beeinflussen also maßgeblich den Trend des weltweit wichtigsten Aktienbarometers. Es handelt sich um die fünf großartigsten Geschäftsmodelle aller Zeiten. Sie haben kurz- und langfristig Rückenwind. Die Konzerne sind nicht übermäßig hoch bewertet und werden daher im Laufe der Zeit wahrscheinlich überdurchschnittlich abschneiden. Die Mischung aus dem Konsumentengeschäft bestehend aus Google und der Videoplattform Youtube auf der einen Seite und der Cloud für Unternehmenskunden und dem Betriebssystem Android auf der anderen Seite beschert Alphabet ein kräftiges Umsatzwachstum.

.

Zum Chart

.

Im großen Bild betrachtet befindet sich der Kurs von Alphabet in einem intakten Aufwärtstrend, der zwar vom Corona-Sell-Off im März 2020 unterbrochen wurde, nur um danach aber wieder starke Kursgewinne zu verzeichnen. Der Charakter des Aufwärtstrends in den letzten drei Monaten ist als „Choppy“ zu bezeichnen, nachdem das Tief vom 20. September unter dem Hoch vom 26. Juli liegt. Im Laufe der letzten 4 Handelswochen ist eine Konsolidierung im intakten Aufwärtstrend zu erkennen, die sich durchaus noch fortsetzen kann, ohne den Trend zu beenden. Der Kurs befindet sich noch immer im oberen Drittel des Trendkanals. Mit einem erwarteten KGV 2023 von aktuell 22,66 ist Alphabet nicht so hoch bewertet wie anderen Technologie-Konzerne. So muss der Investor für Microsoft ein vergleichbares KGV von 29,85 in Kauf nehmen. Eine Fortsetzung der Konsolidierung ist möglich, sie sollte aber innerhalb des Trends enden. In weiterer Folge ist die Wahrscheinlichkeit für Kurszuwächse größer, als eine Welle von Abverkäufen der Alphabet-Aktie.