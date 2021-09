Von Montag bis Donnerstag konnte sich die zuvor abgestürzte Valneva Aktie von 10,60 Euro auf bis zu 14,92 Euro erholen, die gestern in der Spitze erreicht wurden. Von dem Anstieg konnte die Biotech-Aktie gestern aber nur einen Teil retten: Der Schlusskurs an der Euronext in Paris für die Valneva Aktie wurde bei 14,01 Euro notiert - ein Tagesgewinn von immerhin noch mehr als 5 Prozent.Unterstützt wurde dies durch Nachrichten der ...