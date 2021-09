Vertex erweitert Zusammenarbeit mit Acumatica Nachrichtenquelle: globenewswire | 24.09.2021, 09:12 | | 29 0 | 0 24.09.2021, 09:12 | Vertex erreicht als erster Softwareanbieter für indirekte Steuern die Status „Fulfilled by Acumatica“ und „Certified Application“ KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Sept. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ:VERX) und seine Tochtergesellschaften („Vertex“ oder das „Unternehmen“), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen, hat bekanntgegeben, dass seine Lösung Vertex Cloud Indirect Tax jetzt den Status „ Fulfilled by Acumatica “ aufweist. Dank dieser Zertifizierung und der Integration der Vertex-Lösung in das cloudbasierte ERP-System von Acumatica können Unternehmen auf der ganzen Welt ihre Compliance-Berichterstellungsprozesse unkompliziert automatisieren und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage präziser Echtzeit-Steuerdaten treffen.

Die Zertifizierung „Fulfilled by Acumatica" belegt, dass eine Software mit der aktuellen Version des ERP-Systems kompatibel ist, und bestätigt den Kunden damit, dass die Integration reibungslos funktioniert. Unternehmen wie Vertex, die diese Zertifizierung erhalten, verfügen damit über ein Gütesiegel von Acumatica , das belegt, dass sie ihren Kunden optimale Leistungen bieten. „Unsere Partnerschaft mit Acumatica beruht auf Vertrauen und der zuverlässigen Leistung und dem Wert unserer Lösungen innerhalb des ERP-Systems von Acumatica. So erhalten unsere gemeinsamen Kunden die Funktionen, die sie benötigen, um ihr Geschäft zu verwalten und ihre Steuer- und Finanzprozesse zu optimieren", so Bradd Wildstein, Vice President of Channel Sales bei Vertex. „Durch den Ausbau unserer Beziehung können die kompetenten Vertriebs- und Technikteams von Acumatica den Anwendern besser dabei helfen, die Vorteile unserer kombinierten Lösungen schneller voll auszuschöpfen." Die moderne Cloud-Plattform von Acumatica bietet eine einheitliche, integrierte Lösung und einen nahtlosen Datenfluss, der strategische Geschäftseinblicke bietet und die Gesamteffizienz verbessert. Als erster Steuertechnologieanbieter, der sowohl den Status „Fulfilled by" als auch „Certified by" von Acumatica erreicht, bietet Vertex den Kunden von Acumatica eine flexible Lösung, mit der sie neue Umsatzsteueranforderungen stets erfüllen und dabei auf umfassende Steuerinhalte und eine fortschrittliche Infrastruktur zurückgreifen können.





