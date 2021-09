Startups in der CEE-Region, die ein skalierbares Geschäftsmodell sowie großes Exit-Potenzial aufweisen und deren Kapitalbedarf über EUR 500.000 beträgt, befinden sich am Radar des mittlerweile 7-köpfigen UNIQA Ventures-Teams. Der Investment-Fokus liegt hierbei klar auf den mitunter auch für UNIQA relevanten Branchen FinTech, InsurTech und Digital Health. Das durchschnittliche

Investitionsvolumen bewegt sich dabei üblicherweise im Bereich von EUR 0,5 Mio. bis 5 Mio. und wird vor allem zukunftsträchtigen Unternehmen in der frühen Wachstumsphase (Series A/B) mit einem bewiesenen Produkt-Markt-Fit und bereits vorhandenen, relevanten Umsätzen zur Verfügung gestellt.



Einer der aktivsten Corporate Venture Capital-Pioniere in Europa

Die ursprüngliche Absicht der UNIQA Insurance Group, EUR 50 Mio. in digitale Geschäftsmodelle zu investieren, konnte sich seit 2015 zu einem überaus ertragreichen Geschäftszweig entwickeln. UNIQA Ventures verfolgt seit 2016 als eigenständiges Investment-Vehikel das primäre Ziel, finanziell attraktive direkte Investments zu tätigen, sowie finanzielle Rendite durch Co-Investments zu erwirtschaften. Die mittlerweile mehr als 30 Investments in ganz Europa, darunter ein Unicorn, 5 Exits und eine solide jährliche Rendite von mehr als 20%, unterstreichen den bisherigen Erfolg. Die bis dato erfolgreichsten Investments sind: Twisto, Bitpanda und Wayflyer im Bereich FinTech, Luko, Omnius und INSLY (InsurTech) sowie Telemedico, Second Nature und Bestdoctor (HealthTech).



"Wir haben uns vor fünf Jahren dazu entschieden in die Gamechanger von morgen zu investieren. Ich bin sehr stolz, dass sich der Konzern heute als einer der aktivsten Startup-Investoren des Landes (Nr. 3 in 2020) bezeichnen kann und in den letzten fünf Jahren im Schnitt eine Rendite von über 20 Prozent pro Jahr erzielen konnte", so Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG.