Feuer frei bei PLUG POWER!

PLUG POWER beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund drei Prozent aus. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Schaltet PLUG POWER dadurch in den Hausse-Modus?

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund eins Prozent. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 24,18 EUR. Börsianer sollten daher PLUG POWER in den nächsten Tagen genau unter die Lupe nehmen.

Anleger, die allerdings eher vorsichtig sind, sollten sich jetzt den Einstieg in Puts überlegen. Trader, die sich auf Puts spezialisiert haben, bekommen nämlich einen kräftigen Nachlass. Wer eher bullish eingestellt ist, für den ist der Anstieg heute eine Bestätigung.

