Infinment GmbH: INFINMENT arrangiert im September 2021 erfolgreich eine Borrowing-Base Finanzierung für die GIGASET GROUP

Die Gigaset AG (ISIN: DE0005156004), ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie ist ein deutsches Traditionsunternehmen.



Mit rund 900 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in 56 Ländern ist die Gesellschaft einer der größten DECT- Hersteller der Welt und Europas Marktführer bei DECT-Schnurlostelefonen sowie der einzige Hersteller von Smartphones „Made in Germany".

Für weitere Informationen:



Über INFINMENT



Erfahren. Transparent. Unabhängig.





Durch unser diversifiziertes und erfahrendes Team und den langjährigen Beziehungen zu Kapitalgebern, primär aus Europa, können komplexe Finanztransaktionen strukturiert und umgesetzt werden.





Ansprechpartner:

Andreas Fischer

Tel: +49 7821 - 28888-11

Mail:

Homepage:

