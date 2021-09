Aurubis AG: Aurubis-Aufsichtsrat verlängert Mandat von CEO Roland Harings um fünf Jahre

- Vertrag des Vorstandsvorsitzenden läuft nun bis 30. Juni 2027

- Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Fritz Vahrenholt: "Führung des Unternehmens bei Herrn Harings in guten Händen"

- Vorstand treibt strategisches Wachstum des Multimetall-Unternehmens weiter konsequent voran

Hamburg, 24. September 2021 - Der Aufsichtsrat der Aurubis AG hat in seiner gestrigen Sitzung das Mandat des Vorstandsvorsitzenden Roland Harings um fünf Jahre verlängert; somit ist Harings nun bis zum 30. Juni 2027 bestellt.

"Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Entwicklung der Aurubis AG in den letzten zwei Jahren freue ich mich, dass der Aufsichtsrat den Vorstandsvertrag nun um weitere fünf Jahre verlängert hat", äußert sich der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Prof. Dr. Fritz Vahrenholt. "Die Führung des Unternehmens in der vor uns liegenden Wachstumsphase ist bei Herrn Harings in guten Händen."

Der Diplom-Ingenieur Roland Harings (58) trat im Mai 2019 in den Vorstand des Multimetall-Unternehmens ein und amtiert seit dem 1. Juli 2019 als dessen Vorsitzender; zunächst war er, wie allgemein üblich, auf drei Jahre bestellt. Mit der Verlängerung unterstrich der Aufsichtsrat auch sein hohes Vertrauen in den CEO, die strategische Ausrichtung des Konzerns zum nachhaltigsten Hüttennetzwerk weltweit mit großem Engagement voranzutreiben: Unter dem Vorsitz von Roland Harings hat der Vorstand verschiedene Wachstums- und Innovationsprojekte initiiert oder bereits umgesetzt, um Aurubis nachhaltig und verantwortungsvoll wachsen zu lassen. Dazu gehören strategische Akquisitionen wie der erfolgreiche Zukauf des Recyclingspezialisten Metallo mit Standorten in Belgien und Spanien ebenso wie diverse Initiativen zur CO 2 -Reduktion in der Multimetall-Produktion oder die Stärkung der Kreislaufwirtschaft durch die Verarbeitung einer Vielzahl von Einsatzstoffen zu werthaltigen Materialien.