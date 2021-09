Erster Partner für das neue duale System / ALDI geht mit Interseroh+ neue Wege

Köln (ots) - +++ Strategische Kooperation für Verpackungslizenzierung und

Stoffstrommanagement +++ Erfahrung, Expertise und Innovation unterstützen die

nachhaltige ALDI-Verpackungsmission



Das neue duale System Interseroh+ hat die erste große strategische Partnerschaft

geschlossen: Die "Recycling-Allianz" wird die Handelsunternehmen ALDI Nord und

ALDI SÜD dabei unterstützen, ihre klar formulierte Verpackungsmission zu

realisieren. Interseroh+ bietet den beiden ALDI-Unternehmensgruppen in der

Kombination mit dem umfassenden Leistungsportfolio seines Recyclingsystems die

ideale Basis zum Schließen von Rohstoffkreisläufen im Bereich von

Verkaufsverpackungen mit Fokus auf Post Consumer-Material. Mit diesem

kooperativen Ansatz gehen ALDI Nord und ALDI SÜD in einer gemeinsamen Strategie

mit großen Schritten voran.





"Es macht uns sehr stolz, dass sich ALDI als eines der führendenHandelsunternehmen nach intensiver Prüfung für das Modell unsererRecycling-Allianz entschieden hat", sagt Markus Müller-Drexel, Vorsitzender derGeschäftsführung (CEO) von Interseroh+ . "Beide Unternehmensgruppen haben sicheine wirklich nachhaltige und ambitionierte Verpackungsstrategie vorgenommen, ander wir mit ALDI gemeinsam arbeiten werden. Das gesamte Leistungsportfolio vonInterseroh+ ist Bestandteil dieser strategischen Partnerschaft." Interseroh+stellt nicht nur sicher, dass in allen Bereichen die gesetzlichen Vorgabenerfüllt werden, sondern überall wo möglich die gesammelten Verpackungen wiederzu neuen Verpackungen und Produkten werden. Dies ist der zentrale Ansatz derRecycling-Allianz Interseroh+."Die Leistungsfähigkeit eines über die gesamte Recyclingkette integriertenUnternehmens und die gemeinsame Weiterentwicklung dieses Systems bieten wir auchweiteren Partnern aus Industrie und Handel an", ergänzt Frank KurratGeschäftsführer Vertrieb (CSO) von Interseroh+ . "Das Angebot reicht von derOptimierung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen bis hin zur Entwicklungneuer Rezepturen für Kunststoffanwendungen aus so genannten PostConsumer-Rezyklaten."Interseroh+ hat im Frühjahr dieses Jahres seinen nachhaltigen Ansatz im Marktvorgestellt. Kern der Strategie ist es, das jeweilige Unternehmen umfassend aufdem Weg einer nachhaltigen Verpackungsstrategie zu begleiten. Ziel ist es dabei,in einer großen Allianz mit interessierten Unternehmen auf Seiten derProduzent*innen und der Verwertungswirtschaft im Markt nachhaltige Innovationenstrategisch voranzutreiben und damit das eigentliche Ziel desVerpackungsgesetzes zu erreichen. Für einzelne Unternehmen ist das sehrschwierig; eine Allianz aus zahlreichen Partner*innen hat dagegen vieleOptionen, nachhaltige Stoffkreisläufe zu etablieren.Über Interseroh:Interseroh, ein Unternehmen der ALBA Group, ist einer der führendenUmweltdienstleister rund um die Schließung von Produkt-, Material- undLogistikkreisläufen. Ab dem kommenden Jahr startet Interseroh mit einem neuendualen System und einem neuen Konzept. Das Angebot der neu gegründetenInterseroh+ GmbH richtet sich an alle Unternehmen, die nicht nur ihregesetzliche Pflicht zur Verpackungslizenzierung erfüllen wollen, sondern selbstVerantwortung für das Schließen von Recycling- und Rohstoffkreisläufenübernehmen möchten. Sie können auf Wunsch als stille Beteiligte bei derNeugründung einsteigen. Weitere Informationen zu Interseroh+ finden Sie unterhttp://www.interseroh.plus/ .Die ALBA Group ist mit ihren beiden Marken ALBA und Interseroh in Deutschlandund Europa sowie in Asien aktiv. Im Jahr 2020 erwirtschafteten ihreGeschäftsbereiche einen Umsatz von 1,9 Milliarden Euro und beschäftigteninsgesamt rund 8.700 Mitarbeiter*innen. Damit ist die ALBA Group einer derführenden Recycling- und Umweltdienstleister sowie Rohstoffversorger weltweit.Durch die Recyclingaktivitäten der ALBA Group konnten allein im Jahr 2019 mehrals 4,2 Millionen Tonnen Treibhausgase im Vergleich zur Primärproduktion und32,3 Millionen Tonnen Primärrohstoffe eingespart werden.Unter http://www.albagroup.de/presse können alle Pressemitteilungen der ALBAGroup als RSS-Feed abonniert werden. Bitte beachten Sie auch unser Onlineportalmit Informationen rund um die Themen Rohstoffe und Recycling:www.recyclingnews.de (http://www.recyclingnews.info) .Medienkontakt:Henning KrumreyLeiter Unternehmenskommunikation & Politik ALBA GroupTel.: +49 30 35182-5050 oder +49 151 14659008mailto:Henning.Krumrey@albagroup.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/53085/5028657OTS: ALBA Group plc & Co. KG