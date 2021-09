DGAP-Media / 24.09.2021 / 10:40

Das OLG München hat per Beschluss bestätigt, dass geschädigte Anleger neben der Staatsanwaltschaft pfänden dürfen, OLG München Az 8 W 1216/21 Das OLG München hat erneut die Rechte der geschädigten Anleger in Sachen Wirecard (Dr. Markus Braun) gestärkt. Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank und Kapitalmarktrecht Michael Leipold der ca. 400 Arrestgläubiger gegen Dr. Braun und seine Vermögensverwaltung der MB Beteiligungsgesellschaft mbH vertritt hat damit erneut einen Sieg in Sachen Durchsetzbarkeit von Forderungen in dieser Sache errungen.