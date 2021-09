Mercedes-Benz beteiligt sich an Automotive Cells Company

Mercedes-Benz steigt bei der Automotive Cells Company ein. Man werde an der Gesellschaft 33 Prozent der Anteile halten und damit gemeinsam mit Stellantis und TotalEnergies gleichberechtigter Anteilseigner, teilt der Autobauer am Freitag mit.„Mercedes-Benz wird im kommenden Jahr einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag investieren. In Summe bleiben die Investitionen unter einer Milliarde Euro“, so Mercedes-Benz. ...