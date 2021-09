Blackstone Resources AG eröffnet eines der modernsten Entwicklungslabore für die Batterietechnik (FOTO)

Baar, Schweiz (ots) - Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Die Blackstone Resources AG (https://www.blackstoneresources.ch/) (Symbol BLS,

SWX: ISIN CH0460027110) freut sich bekannt zu geben, dass die Blackstone

Technology GmbH (100 % Tochter der Blackstone Resources AG) am neuen

Produktionsstandort in Döbeln/Sachsen ein hochmodernes Labor für die

Qualitätssicherung und die Produktentwicklungen in Betrieb nimmt. "Unsere

marktführenden Kompetenzen im Bereich der Batterietechnologie bauen wir mit

diesem Schritt noch weiter aus", erklärt Serhat Yilmaz, Chief Marketing Officer

der Blackstone Technology. "Die Entwicklung, Analyse und Prüfung unserer Pasten,

Elektroden und Batteriezellen wird nun unmittelbar auch am Standort erfolgen.

Einmal mehr stärken wir damit unser Engagement für die klimaneutrale

Elektromobilität von morgen."



Das neue Labor in Döbeln ist nahtlos an bestehende Fertigungsprozesse

angeschlossen. Innovationen und Weiterentwicklungen der Batterietechnologie kann

Blackstone Technology damit besonders zeitnah umsetzen und implementieren.

"Unsere Produktreihen werden wir jetzt in noch kürzerer Taktung den wandelnden

Anforderungen und Entwicklungen im dynamischen Markt der E-Mobility und

Kommunikationsindustrie anpassen", so Ulrich Ernst, Präsident und CEO der

Blackstone Resources AG. "Wir haben keine Investitionen gescheut, um unseren

Standort in Döbeln mit hochmodernem Equipment auszustatten, welches zu unseren

Ansprüchen passt. Unser neues Labor kann Schritt halten mit den besten in

Europa."







Die neuen Elektro- und nasschemische Laborräume sind ein weiterer Baustein fürdie Industrialisierung von Energiespeichern der nächsten Generation am StandortDöbeln/Sachsen. Der Blackstone Technology GmbH stehen damit umfangreiche Test-und Prüfverfahren für eine konsequente Weiterentwicklung der Batterietechnik undeigener Produkte zur Verfügung.Über Blackstone Resources AGDie Blackstone Resources AG ist eine Schweizer Holdinggesellschaft mit Sitz inBaar, Kanton Zug, welche sich auf den Markt für Batterietechnologie undBatteriemetalle konzentriert. Wir bieten ein direktes Engagement in derRevolution der Batterietechnologie.Die Blackstone Technology baut derzeit eine Produktionslinie für 3D-gedruckteKleinserien in Döbeln, Sachsen, auf. Die kurzfristige Produktion wirdPouch-Zellen mit der Blackstone Thick Layer Technology © sein, die eine 20%höhere Energiedichte in Lithium-Ionen-Zellen ermöglicht. Blackstone setzt dasEntwicklungsprogramm für Festkörperbatterien und deren Produktionsprozess fort.Elektrofahrzeuge und Batterien haben die Nachfrage großer Mengen verschiedensterMetalle angetrieben. Daher errichtet, entwickelt und betreibt BlackstoneResources Produktionsstätten für Batteriemetalle wie Lithium, Kobalt, Mangan,Nickel und Kupfer, um an diesem Trend teilzunehmen.Besuchen Sie die Blackstone Resources AG auf unseren Social Media Kanälen beiLinkedIn. (https://www.linkedin.com/company/blackstone-resources-ag/mycompany/?viewAsMember=true) Registered Share: ISIN CH0460027110Pressekontakt:Serhat YilmazChief Marketing Officermailto:presse@blackstoneresources.chmailto:press@blackstonresources.chT:+41 41 449 61 63F:+41 41 449 61 69Investor Relationsmailto:ir@blackstoneresources.chWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/131292/5028713OTS: Blackstone Resources AG