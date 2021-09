Nel ASA mit beeindruckendem Start!

Nel ASA begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Denn der Kurs springt satte rund fünf Prozent in die Gewinnzone. Mittlerweile wechseln die Papiere für 1,45 EUR den Besitzer. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund drei Prozent. Bei 1,49 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Wir sehen hier also einen echten Krimi.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft langfristig orientierten Börsianern derzeit nicht. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 1,85 EUR, womit sich Nel ASA in Abwärtstrends befindet. Doch der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, dass starke Kursanstiege immer möglich sind, selbst wenn die langfristigen Kurspfeile nach unten zeigen.

