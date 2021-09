dynaCERT: Heute beginnt der Ausverkauf!

dynaCERT-Aktionäre müssen heute kräftig bluten. Schließlich geht die Aktie rund fünf Prozent in den Keller. Mit diesem Abschlag valutiert der Titel jetzt nur noch bei 0,15 EUR. Rette sich wer kann – oder wie lautet nun das Motto?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von dynaCERT der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche dynaCERT-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Da dynaCERT immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. So beträgt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund sechs Prozent. Bisher liegt dieser untere Wendepunkt bei 0,14 EUR. Es geht jetzt also um alles!

Download-Tipp: Zur anstehenden Bundestagswahl möchten wir Ihnen Aktien präsentieren, die nach der Wahl die größten Gewinnchancen haben. Dieses exklusive eBook können Sie hier kostenlos abrufen.

Bullish eingestellte Anleger können diesen Rücksetzer jetzt zum Kauf nutzen. Wann bekommen Sie die Aktien schon mal mit einem solchen Rabatt. Ohnehin bearish eingestellte Investoren erfahren mit dem heutigen Kursrutsch zusätzliche Bestätigung.

Fazit: Wie es bei dynaCERT weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen.