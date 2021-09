Steinhoff: The day after! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 24.09.2021, 11:45 | | 34 0 24.09.2021, 11:45 | Foto: www.anlegerverlag.de Steinhoff-Aktionären dürfte gestern regelrecht warm ums Herz geworden sein. Denn nach scheinbar endlosen Diskussionen und Verhandlungen mit den Gläubigern ist es seit gestern amtlich: Das zuständige Bezirksgericht in Amsterdam hat dem zwischen den Gläubigern und Steinhoff ausgehandelten Vergleich zugestimmt. Sofern nun niemand gegen das Urteil Rechtsmittel einreicht, tritt der Vergleich in wenigen Tagen in Kraft. Doch wie geht es für die Aktie jetzt weiter? Zwischen Mitte August und Anfang September war die Steinhoff-Aktie von unter 10 Cent auf über 23 Cent explodiert. In der Spitze ein Plus von sensationellen 130 Prozent innerhalb weniger Tage. Seitdem konsolidiert der Kurs diesen Anstieg in einer hochvolatilen Seitwärtsbewegung um 0,18 Euro. Heute notiert Steinhoff etwas schwächer. Für den nächsten Kursschub wird es jetzt darauf ankommen, die jüngsten Hochs im Bereich von 0,23 Euro zu knacken. Fazit: War das nun bei Steinhoff der finale Befreiungsschlag? Oder sehen wir hier wieder nur ein kurzes Aufflackern, ehe es weiter nach unten geht. Angesichts dieser extrem spannenden Situation haben wir Unternehmen und Aktie für Sie ausführlich analysiert. Die Ergebnisse unserer Sonderstudie können Sie heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

