Aurubis-Vorstandschef Roland Harings verlängert seinen Vertrag: Der CEO bleibt weitere fünf Jahre an der Spitze des Kupfer-Konzerns aus Hamburg. Damit ist Harings nun bis zum 30. Juni 2027 bestellt. Der Manager gehört dem Vorstand von Aurubis seit dem Jahr 2019 an, seit dem 1. Juli 2019 als Vorsitzender des Vorstands.„Mit der Verlängerung unterstrich der Aufsichtsrat auch sein hohes Vertrauen in den CEO, die strategische ...