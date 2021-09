LONDON (dpa-AFX Broker) - Das Investmenthaus Bryan Garnier hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen und enttäuschenden Prognosen von Nike auf "Conviction Buy " mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Bedeutende Probleme in der Lieferkette hätten sich bei dem US-Konkurrenten im ersten Geschäftsquartal bemerkbar gemacht, schrieb Analyst Cédric Rossi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Amerikaner hätten dabei speziell auf verlängerte Transportzeiten und coronabedingte vorübergehende Werksschließungen in Vietnam und Indonesien verwiesen. Adidas werde wohl auch noch größere Umsatzeinbußen erleiden als bisher in Aussicht gestellt. Ein Ausweg aus der Problematik sei auch Anfang des Jahres 2022 nicht in Sicht./tih/ajx

