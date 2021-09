Azincourt geht Partnerschaft mit FOBI ein, um KI und Datenanalyse bei Uranprojekt East Preston einzusetzen

FOBI wird Azincourt bei der Entwicklung einer Betriebsintelligenz-Plattform unterstützen, die dazu beitragen soll, veraltete und in manchen Fällen sogar antiquierte, jedoch häufig angewendete Praktiken in der Bergbau- und Explorationsbranche zu revolutionieren. FOBI wird die Anwendung von künstlicher Intelligenz und Datensammlungstechniken einführen, die enorme Mengen an gesammelten Daten analysieren sowie Muster und Konsistenzen erkennen, die andernfalls nicht auf den ersten Blick erkennbar wären, und die dem Unternehmen möglicherweise effizientere Leitfäden bereitstellen können, um in kürzerer Zeit und mit geringeren Kosten wirkungsvollere Bohrlöcher zu generieren.

Der Einjahresvertrag mit FOBI im Wert von 250.000 $ wird es Azincourt ermöglichen, von der Erfahrung von FOBI bei der Entwicklung und dem Einsatz von Echtzeitanwendungen und Betriebslösungen für unterschiedliche Datenanwendungen in großem Maßstab zu profitieren. FOBI wird seine bewährten KI- und Betriebsanwendungen entwickeln und einsetzen, um das Ziel von Azincourt zu unterstützen, Entdeckungen zu machen und bei seinem Uranprojekt East Preston eine Ressource zu beschreiben.

„Diese Partnerschaft mit FOBI AI gibt Azincourt die Möglichkeit, Spitzentechnologien für unsere Arbeiten bei East Preston einzusetzen“, sagte CEO Alex Klenman. „Ich denke, wir müssen neue Explorationstechniken erforschen, die dabei behilflich sein können, bedeutsame Entdeckungen zu machen. Künstliche Intelligenz, maschinelle Lernalgorithmen und schnelle Big-Data-Analysen haben definitiv einen Platz in unserer Zukunft und wir sind bestrebt, diese neuen Techniken bei der Uranexploration anzuwenden. Es gibt zahlreiche Anwendungen, die wir hier einsetzen können, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit FOBI und dessen innovativen Team. Ich denke, dass dies eine beträchtliche Möglichkeit für Azincourt darstellt“, sagte Klenman außerdem.