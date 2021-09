DAX, Varta Porsche, Apple – riesige Chancen am Markt

Was für ein Wochenauftakt an den Märkten. Zeitweise drohte der DAX unter 15.000 Punkte zu rutschen – dann das irre Comeback am Dienstag. Wie man solche Märkte tradet – hier ausführlich im VIDEO. Zum Video von heute geht es hier entlang.

Seit Sommer konnte man die Ausflüge in diese Region der 15.000 an einer Hand abzählen. Nun sind die Gewinne der vergangenen Monate futsch. Die Gründe sich vielschichtig und liegen nicht nur in China bei Evergrande. Bei Robo „der Mix aus Evergrande, Bundestagswahl, FED und Saisonalität erweist sich für den DAX als toxisch” sagt Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets. Kurzfristig könnte der DAX seinen Boden gefunden haben und die 15.000 verteidigen. Wie eine Auswertung zeigt, die unseren Abonnenten am Montag exklusiv vorlag, weist der Anteil der Aktien im DAX unter der 21-Tage-Linie auf eine Ausverkaufsstimmung hin. Mittelfristig könnte sich die Stimmung grade mit Blick auf die Bewertungsniveaus in den USA wieder eintrüben. Wir haben in unseren Depots am Montag zahlreiche Absicherungsgewinne kassiert. Wichtig bleibt der Blick auf die Volatilität. Wie eine Auswertung des Brokers eToro zeigt, notieren sämtliche Volatilitätsbarometer auf Mehr-Wochen-Hochs.