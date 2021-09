JP Morgan – Abwärtstrend im Visier

Anteilsscheine der US-Investmentbank JP Morgan präsentieren sich in dieser Woche äußerst stark und können entgegen der Marktentwicklung ein deutliches Kursplus verbuchen. Aktuell steuert die Aktie sogar ihren kurzfristigen, seit Anfang Juni …

Anteilsscheine der US-Investmentbank JP Morgan präsentieren sich in dieser Woche äußerst stark und können entgegen der Marktentwicklung ein deutliches Kursplus verbuchen. Aktuell steuert die Aktie sogar ihren kurzfristigen, seit Anfang Juni bestehenden Abwärtstrend an und könnte versuchen diesen in den kommenden Stunden zu überwinden.

Nach der fulminanten Rallye zwischen März 2020 und Juni dieses Jahr ist die JP Morgan-Aktie seit dem Frühjahr in eine wohlverdiente Konsolidierung oberhalb der Verlaufshochs aus Anfang 2020 übergegangen und trat in eine vorläufige Ruhephase ein. Jetzt allerdings kommen wieder neuerliche Vorstöße seitens der Käufer auf und brachten Kursgewinne an rund 161,00 US-Dollar hervor. Zeitgleich dürfte nun ein Test der seit Juni bestehenden Abwärtstrendlinie stattfinden. Ein dynamischer Kursausbruch darüber könnte mittelfristig die nächsten Zielmarken aktivieren und sich für ein Long-Investment dadurch sehr gut anbieten.

Kaufsignal abwarten

Die Wahrscheinlichkeit für einen Test der aktuellen Jahreshochs bei 167,44 US-Dollar steigt erst bei einem Kursanstieg der JPM-Aktie über ein Niveau von mindestens 162,40 US-Dollar merklich an. Ein nachhaltiger Anstieg über die Junihochs könnte infolgedessen das mittelfristige Kurspotenzial aktivieren, hier ließen sich Zugewinne an das 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement um 180,77 US-Dollar für die Aktie der Investmentbank dann ableiten. Ein Verbleib in der aktuellen Schiebephase wäre dagegen neutral zu bewerten. Ins bärische Lager würde das Papier dagegen erst unterhalb des EMA 50 sowie der Horizontalunterstützung von 146,69 US-Dollar wechseln. In diesem Szenario müssten anschließend Rückschläge auf 134,54 und wohl möglich noch 130,00 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.

Widerstände: 162,40 / 163,83 / 165,62 / 167,44 / 170,44 / 173,39 US-Dollar

Unterstützungen: 156,26 / 153,89 / 150,49 / 149,52 / 146,69 / 145,01 US-Dollar

JP Morgan in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Foto: blog.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 11.02.2021 – 23.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US46625H1005

JP Morgan in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Foto: blog.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 12.09.2016 – 23.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US46625H1005

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull Optionsschein auf JP Morgan für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag JP Morgan HR5JL8 2,86 130,00 3,98 15.06.2022 JP Morgan HR6J4X 1,16 160,00 6,33 15.06.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.09.2021; 11:56 Uhr

Turbo Bear Optionsschein auf JP Morgan für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag JP Morgan HB000E 2,55 176,00 -3,04 14.12.2022 JP Morgan HR7GZG 1,31 160,00 -4,74 15.06.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.09.2020; 11:58 Uhr

