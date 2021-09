Deutsche Bank Says Fitch Upgraded IDR Rating to to BBB+ from BBB Autor: PLX AI | 24.09.2021, 12:02 | | 25 0 | 0 24.09.2021, 12:02 | (PLX AI) – Deutsche Bank says Fitch upgrades Deutsche Bank’s ratings and maintains a positive outlook.Fitch raised Deutsche Bank's Long-Term Issuer Default Rating (IDR) to BBB from BBB, and the Viability Rating (VR) to bbb from bbb, the bank … (PLX AI) – Deutsche Bank says Fitch upgrades Deutsche Bank’s ratings and maintains a positive outlook.Fitch raised Deutsche Bank's Long-Term Issuer Default Rating (IDR) to BBB from BBB, and the Viability Rating (VR) to bbb from bbb, the bank … (PLX AI) – Deutsche Bank says Fitch upgrades Deutsche Bank’s ratings and maintains a positive outlook.

Fitch raised Deutsche Bank's Long-Term Issuer Default Rating (IDR) to BBB+ from BBB, and the Viability Rating (VR) to bbb+ from bbb, the bank said

Derivative Counterparty Rating, long-term deposit rating and senior preferred debt ratings are all raised to A- from BBB+

In addition, the agency retains its Positive Outlook on these higher ratings. The bank is now on ‘Outlook Positive’ with all three leading rating agencies, it said

Moody's raised the bank's ratings and maintained a Positive Outlook on August 4



