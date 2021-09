PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Freitag auf Tauchstation gegangen. Börsianern zufolge wirken sich die Unsicherheit um den insolvenzbedrohten chinesischen Immobilienkonzern Evergrande sowie die am Sonntag anstehende Bundestagswahl in Deutschland dämpfend auf das Kaufinteresse der Anleger aus.

Der EuroStoxx 50 sank gegen Mittag um 1,01 Prozent auf 4152,35 Punkte und machte damit seinen Vortagesgewinn praktisch komplett zunichte. Auf Wochensicht deutet sich für den Leitindex der Eurozone aber ein Wochengewinn von rund 0,5 Prozent an. In Paris verlor der Cac 40 am Freitag rund 1,1 Prozent auf 6627 Zähler. Der FTSE 100 in London fiel um rund 0,4 Prozent auf 7050 Punkte.