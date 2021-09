WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden empfängt an diesem Freitag die Regierungschefs aus Indien, Japan und Australien im Weißen Haus und legt damit einen deutlichen Fokus auf den Indopazik-Raum in der Außenpolitik. Mit Indopazifik ist eine Region vom Indischen bis zum Pazifischen Ozean gemeint. Es ist laut US-Regierung das erste persönliche Treffen in diesem Vierer-Format. "Es handelt sich um einen informellen Zusammenschluss demokratischer Staaten, die sich alle für einen freien und offenen Indo-Pazifikraum einsetzen", sagte ein hoher Regierungsbeamter. Das Treffen sollte um 20.00 Uhr MESZ beginnen. Neben der Vierer-Runde sind auch bilaterale Gespräche geplant.

Biden hatte bereits im Frühling, kurz nach seinem Amtsantritt, einen Online-Gipfel mit seinen Kollegen aus den drei Ländern einberufen. Die neue US-Regierung will internationale Allianzen erneuern und stärken. Die Vier-Länder-Gruppe - auch Quad genannt - entstand nach dem durch ein Erdbeben im Indischen Ozean ausgelösten Tsunami 2004. Im März schaltete sich die Gruppe erstmals auf Ebene der Staats- und Regierungschefs zusammen. Bei dem virtuellen Treffen im Frühling kündigten die vier Partner unter anderem an, die Produktionskapazitäten für Corona-Impfstoffe in Indien auszubauen.