CTS EVENTIM steigt in den Ticketing-Markt Nordamerikas ein

24.09.2021

Neue Plattform eventim.com startet Vorverkauf am 26. September

Alternative zu dominierenden Anbietern als Ziel

CEO Klaus-Peter Schulenberg: "Mit eventim.com sind wir bestmöglich positioniert, um am Neustart des Live Entertainments in Nordamerika teilzuhaben."

München, 24. September 2021. CTS EVENTIM, einer der führenden internationalen Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, steigt in den nordamerikanischen Ticketing-Markt ein und treibt damit auch in diesem Unternehmenssegment seine internationale Expansion voran. Vom 26. September an werden erstmals Tickets über die Plattform eventim.com vertrieben. Ziel ist, eine Alternative zu den derzeit dominierenden Anbietern in den USA und Kanada zu etablieren.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM: "Nordamerika ist für Live Entertainment und Ticketing der attraktivste Markt der Welt. Mit eventim.com sind wir bestmöglich positioniert, am dortigen Neustart teilzuhaben. Die Vermarktung von Tickets für Big Apple Circus ist ein erster Schritt. Wir sprechen bereits mit potentiellen Partnern und Kunden, um ihnen unsere leistungsstarken Ticketing-Systeme künftig zur Verfügung zu stellen."

CTS EVENTIM hatte bereits im vergangenen Jahr mit dem US-Veranstalter Michael Cohl das Joint Venture EMC Presents gegründet, um internationale Spitzenkünstler auf die Bühnen der USA und Kanadas zu bringen. So wurden für die Nordamerika-Tour der legendären Band Genesis, die Mitte November in Chicago startet, in kürzester Zeit mehr als 300.000 Eintrittskarten verkauft.

Im Sommer ging überdies EVENTIM LIVE ASIA an den Start. Die neue Gesellschaft mit CEO Jason Miller konzentriert sich von Singapur aus auf die dynamisch wachsenden Live Entertainment-Märkte von China, Japan, Südkorea, Singapur, Hongkong, Taiwan, Indonesien, Thailand, Vietnam, Malaysia und den Philippinen.