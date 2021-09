Evotec: Droht jetzt der Ausverkauf?

Eine echte Geduldsprobe erleben heute die Evotec-Aktionäre. Immerhin rauscht die Aktie rund zwei Prozent in die Tiefe. Damit fallen die Preise für ein Wertpapiert auf 43,45 EUR. Stehen die Bären jetzt dauerhaft auf der Kommandobrücke oder wie geht es weiter?

Obwohl der heutige Tag keinen Anlass zur Freude gibt, ist technisch noch alles in Butter. Denn bis zum jüngsten Top fehlen derzeit nur zwei, drei feste Sitzungen. Derzeit genügt ein Anstieg von rund fünf Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Diese absolute Bestmarke liegt bei 45,83 EUR. Wir dürfen also gespannt sein, was die nächsten Tage bringen.

Bei Evotec ist also die Zeit für mutige Schnäppchenjäger gekommen. Immerhin gibt es heute getreu dem Motto „Geiz ist geil“ einen gehörigen Rabatt. Ohnehin skeptisch eingestelle Börsianer fühlen sich durch den heutigen Abschlag vermutlich bestätigt.

