Mitte 2018 markierte Scientific Games bei 62,80 US-Dollar ihr vorläufiges Hoch, anschließend kam es zu dynamischen Gewinnmitnahmen, diese endete in einem Verlaufstief Anfang 2020 bei 3,76 US-Dollar. Seither konnte eine steile Rallye bis auf einen Wert von 81,00 US-Dollar vollzogen werden, im Sommer kam es zu einem regelkonformen Pullback zurück auf die Jahreshochs aus Mitte 2018. Das nutzten Käufer als Sprungbrett und konnten einen neuerlichen Anstieg zurück an die Jahreshochs etablieren. Gelingt es diese demnächst zu überwinden, dürfte das große mittelfristige Ziel am 138,2 % Fibonacci-Retracement in Angriff genommen werden.

Wichtige Weichenstellung

Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 81,00 US-Dollar könnte das favorisierte Folgekaufsignal in Richtung 85,34 US-Dollar freisetzen und damit eine neuerliche Long-Chance eröffnen. Sollte der Bereich um 70,00 US-Dollar als Unterstützung jedoch wegbrechen, müssten Abschläge zunächst auf 64,41 US-Dollar einkalkuliert werden, darunter müsste der mittelfristige Aufwärtstrend um 60,00 US-Dollar als Unterstützung einspringen. Aber selbst dann bliebe der Aufwärtstrend seit März letzten Jahres intakt.