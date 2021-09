THC BioMed erhält Kaufaufträge von 30 Verkaufsstellen in der Provinz Manitoba

THC.CSE

THCBF - OTC

TFHD.F

VANCOUVER, British Columbia, 24. September 2021 /PRNewswire/ -- THC BioMed Intl Ltd. („THC BioMed" oder das „Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es Bestellungen von 30 Verkaufsstellen in der Provinz Manitoba erhalten hat. Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass es mit dem Versand von THC KISS Cannabis-Esswaren und getrocknetem Cannabis an diese Apotheken begonnen hat.

Die Website thckiss.buzz wird aktualisiert, um die Verkaufsstellen in Manitoba in die Liste der Verkäufer aufzunehmen, die THC BioMed-Produkte in ganz Kanada führen.