OK des Amsterdamer District-Gerichts zum Abstimmungsergebnis bedeutet?

Das niederländische Schutzschirmverfahren wird aufgehoben, die vom Gericht ernannten Sachwalter beenden ihre Aufgabe und der niederländische Arm der Vergleichsvereinbarung wird bindend. ABER Achtung: Erstens gilt dieses, wenn innerhalb der nächsten 8 Tage ab dem Entscheid kein Widerspruch eingelegt werden sollte und wenn – was allgemein klar ist – auch der südafrikanische Arm des Vergleichs (die südafrikanische Steinhoff Ltd. betreffend – vorläufer derNL-Holding) rechtsgültig wird.

So sieht du Preez einen weiteren Schritt zum Ziel getan – aber noch nicht den letzten!

Louis du Preez, CEO der Steinhoff International Holdings NV fasst das ergebnis so zusammen: „While our task is not yet complete, this judgment is a further significant milestone in concluding the global litigation settlement. With the decision of the Dutch committee of representation and the Court, together with the positive voting in all of the recent claimant meetings in South Africa, we have seen overwhelming support for our global settlement proposal. We will continue to work on the final approvals required that will allow us to deliver the financial compensation detailed in the settlement proposal.“

Klar: Überwältigende Zustimmung, aber halt nicht von Allen. Gefährlich werdne können die Ex-Eigentümer von Tekki Town mit ihrem Antrag auf Liquidation des Steinhoff-Konzerns vor dem Western Cape Highcourt. Und – wie du Preez wohl weiss – wird eine Freigabe des südafrikansichen Vergleichs/Abstimmungsergebnisses zum Vergleichsvorschlag wahrscheinlich erst dann von der zuständigen Kammer desselben Gerichtshofs freigegeben werden, wenn die „andere Sache“ entschieden ist. So zumidnest die laufenden Anträge vor dem Highcourt.