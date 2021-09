Weingut Keringer holte erneut internationalen Siegertitel

Wien/Burgenland/Mönchhof (ots) - Bereits zum unglaublichen elften Mal holte das

Weingut Keringer aus Mönchhof/ Burgenland bei der Berliner Wein Trophy den Titel

"Bester Produzent Österreichs"



Internationaler Titel für das Weingut Keringer im Burgenland: Keringer wurde zum

elften Mal "Bester Produzent Österreichs" bei der Berliner Wein Trophy 2021





Seite 2 ► Seite 1 von 5

Es ist fast unglaublich, allerdings unglaublich verdient. Die Weine von Robertund Marietta Keringer räumten auch 2021 sowohl am nationalen als auch aminternationalen Wein-Parkett so manchen Titel ab. Bei der Berliner Wein Trophy(BWT) wurden im Rahmen der Winterverkostung acht der 21 eingereichten Weine desErfolgswinzers mit Goldmedaillen ausgezeichnet, zwölf weitere erhieltenSilbermedaillen. Als Krönung wurde das Weingut zum elften Mal zum "BestenProduzenten Österreichs" gewählt.In Eisenstadt glänzten drei Keringer-Rotweine beim Einzug ins Finale, der 100DAYS Cabernet 2018 wurde zum Landessieger in der Kategorie "InternationaleRotweine" bei der Burgenländischen Landesprämierung gekürt. Der 100 DAYSCabernet wurde zudem als Salonwein 2021 in den SALON ÖSTERREICH WEINaufgenommen.Die weltweit größten OIV Weinwettbewerbe2019 hat die 47 Mitgliedsstaaten zählende Internationale Organisation für Rebeund Wein (OIV) weltweit nur 27 Weinwettbewerben das Patronat verliehen. Diesesgilt als eine der höchsten Auszeichnungen für einen Weinwettbewerb. Die DeutscheWein Marketing (DWM) setzt seit über 25 Jahren Maßstäbe bei internationalenWeinverkostungen. Alle Wine Trophies der DWM stehen nicht nur unter dem Patronatder OIV, sondern auch unter der Schirmherrschaft der Internationalen Union derÖnologen (UIOE) und werden notariell beglaubigt. Sie gelten daher als die mit amstrengsten kontrollierten Weinwettbewerbe der Welt.Die Berliner Wein Trophy ist die global bedeutendste und größte internationaleWeinverkostung unter der Schirmherrschaft der OIV und der UIOE. Jedes Jahrkommen hier namhafte Juroren aus aller Welt zusammen. Mit der selbst auferlegtenGrenze von jeweils 7.000 Proben im Februar und im Juli ist die BWT der ersteinternationale Weinwettbewerb, der aus Qualitätsgründen eine Begrenzungeingeführt hat.Die Konkurrenz ist in Berlin für die Keringers also immer sehr groß. Soverkosten bei der Berliner Wein Trophy mehr als 700 internationale Juroren Weineaus 41 Ländern, darunter viele renommierte Tropfen aus Frankreich, Deutschland,Portugal, den USA, Chile, Argentinien oder Australien.Zuletzt durfte sich das Weingut 2019 über den Golden League-Titel und somit denWeltweinpokal in der Kategorie über 100ha freuen. Die Golden League gilt in der