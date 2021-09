Die Langzeitbehandlung mit CRYSVITA ▼ (Burosumab) verringert die Belastung durch X-chromosomale Hypophosphatämie, eine seltene genetisch vererbte stoffwechselbedingte Knochenerkrankung, bei Erwachsenen

Kyowa Kirin Co., Ltd. (TSE:4151, Kyowa Kirin) gab heute die Veröffentlichung neuer Daten bekannt, welche die nachhaltige Wirkung einer Behandlung mit CRYSVITA (Burosumab) bei Erwachsenen mit X-chromosomaler Hypophosphatämie, einer seltenen genetischen stoffwechselbedingten Knochenerkrankung, hervorheben. Die Daten zeigen, dass an XLH erkrankte Erwachsene unter Schmerzen, Steifheit, Müdigkeit und Beeinträchtigungen der Körper- und Gehfunktionen leiden. Bei einer Behandlung mit CRYSVITA verbesserte sich der Zustand der Patienten nach 96 Wochen erheblich.1

Die Daten stammen aus einer randomisierten, doppelverblindeten, placebo-kontrollierten Phase-III-Studie mit offener Erweiterung zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von CRYSVITA bei an XLH erkrankten Erwachsenen.2 Die Studie hat ihren primären Endpunkt erzielt und zeigt eine statistisch signifikante Wirkung in der Erhöhung der Phosphorkonzentrationen im Serum in Woche 24 im Vergleich zum Placebo.3 Nach 24 Wochen wurden alle Patienten auf eine Behandlung mit CRYSVITA umgestellt und die Daten über metabolische und biochemische Marker, die von Patienten dargelegten Ergebnisse (PROs für Patient Reported Outcomes) und Mobilitätsmessungen bis Woche 96 gesammelt. Diese neue Veröffentlichung ist auf die Ergebnisse aus der PRO-Analyse sowie Mobilitätseinstufungen fokussiert.1