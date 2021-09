Und im September scheint man besonders im Logistikbereich zu überzeugen. Anfang September meldete man bereits die Neuvermietung von 6.200 qm Büro- und Logistikvermietungen im Stadttor Heidelberg und im Red Square bei Frankfurt/Main. Die Flächen wurden in Logistik- und Büro-Immobilien des Portfolios vermietet. Dazu hiess es seinerzeit von der CEO Sonja Wärntges: „..haben unser Portfolio und unsere Kompetenzen im Bereich der Logistik deutlich erweitert und können für diese wachsende Branche überzeugende Flächen, Ideen und Lösungen anbieten…“

Passend dazu heute: Mietvertrag über 69.000 qm Logistikfläche in Mönchengladbach mit C&A bis 2025 verlängert

Bei der Liegenschaft handelt es sich um das größte und bedeutendste Logistikzentrum des Textilhändlers in Europa. Das Unternehmen ist der alleinige Nutzer.

„Wir sind über die erfolgreiche Fortführung der Kooperation mit dem strategischen Mieter sehr erfreut. Durch die Verlängerung des Mietvertrags und die anhaltende Vollvermietung des Logistikzentrums stabilisieren wir den Cashflow für die Anleger nachhaltig und zuverlässig“, sagt Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.

Der Standort ist von größer Bedeutung für C&A. Er ist unter den insgesamt sechs Verteilzentren der Hauptumschlagplatz für Kleidung und deckt ca. ein Drittel des gesamten Warenumschlages in Deutschland ab. Aus Mönchengladbach werden ca. 104 Modehäuser beliefert. „Wir haben den Vertrag nicht nur aus strategischen Gründen verlängert, sondern auch weil wir mit der DIC einen Logistikexperten an unserer Seite haben, mit dem wir bereits in der Pandemie für alle Beteiligten zielgerichtete Lösungen entwickelt haben. Auch in Zukunft sind wir davon überzeugt, dass uns DIC mit kreativen und konstruktiven Ideen begleitet,“ ergänzt Markus Wagener, Head of European Logistics bei C&A.