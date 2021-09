Digitalisierung, Industrie 4.0 - Schlagworte, die jedem schon begegnet sein dürften. Die onoff AG dagegen dürfte nicht so breit bekannt sein. Dabei ist die Gesellschaft aus Wunstorf bei Hannover als Systemintegrator im Bereich der Automatisierungs- und IT-Lösungen mitten drin in dem so viel zitierten Trend der Digitalisierung.Auf der diesjährigen ZKK – Zürcher Kapitalmarkt Konferenz der GBC AG hat onoff-Vorstand Uwe Ganzer ...