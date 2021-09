BioNTech: Was ist das denn jetzt? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 24.09.2021, 13:48 | | 62 0 24.09.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Um die Empfehlung für eine Auffrischungsimpfung mit dem BioNTech-Impfstoff hatte es zuletzt in den USA heftige Streitigkeiten gegeben. Zunächst war die US-Regierung vorgeprescht und hatte für diese Woche den Startschuss zu einer breit angelegten Booster-Impfung angekündigt, ehe die Gesundheitsbehörde diesen Plan durchkreuzte und lediglich für über 65-Jährige und Risikogruppen eine Auffrischungsimpfung aussprach. Derzeit wird in Europa eine Booster-Impfung geprüft. Auch unter den Analysten herrscht Uneinigkeit, was das Potenzial von BioNTech angeht. Während das Investmenthaus Bryan Garnier soeben eine neue Kaufempfehlung ausgesprochen hat und das Kursziel auf 451 US-Dollar taxiert, sind die Kollegen der UBS deutlich, deutlich vorsichtiger. Denn die Schweizer bewerten BioNTech lediglich mit “neutral” und einem Kursziel von 300 US-Dollar. Derzeit notiert die Aktie bei rund 350 US-Dollar. Fazit: Wer hat Recht? Genau das ist die große Frage bei BioNTech. Wie groß ist das Potenzial oder liegt der größte Teil der Rallye schon hinter uns? Angesichts der hochspannenden Entwicklung haben wir die BioNTech-Aktie einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Szenarien skizziert. Diese Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

