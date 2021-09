24.09.2021 – Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306) , einer der führenden internationalen Ticketing- und Live-Entertainment-Anbieter, sah im zweiten Quartal eine kräftige Erholung im Vergleich zum desaströsen Vorjahresquartal. Auch wenn der Umsatz noch weit vom Vorkrisenniveau entfernt ist, kann man zumindest auf der Ertragsseite Entwarnung geben. Dazu kommen die diversen Zukäufe und Investitionsentscheidungen der CTS in der Corona-Krise, die den Neustart beschleunigen sollten.

Und dazu heute ein weiterer Meilenstein – US Markt ins Visier genommen

Man wagt den Einstieg in den umkämpften nordamerikanischen Ticketing-Markt und treibt damit auch in diesem Unternehmenssegment seine internationale Expansion voran. Vom 26. September an werden erstmals Tickets über die Plattform eventim.com vertrieben. Ziel ist, eine Alternative zu den derzeit dominierenden Anbietern in den USA und Kanada zu etablieren.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM: „Nordamerika ist für Live Entertainment und Ticketing der attraktivste Markt der Welt. Mit eventim.com sind wir bestmöglich positioniert, am dortigen Neustart teilzuhaben. Die Vermarktung von Tickets für Big Apple Circus ist ein erster Schritt. Wir sprechen bereits mit potentiellen Partnern und Kunden, um ihnen unsere leistungsstarken Ticketing-Systeme künftig zur Verfügung zu stellen.“

Grundstein dafür wurde bereits letztes Jahr gelegt

CTS EVENTIM hatte bereits im vergangenen Jahr mit dem US-Veranstalter Michael Cohl das Joint Venture EMC Presents gegründet, um internationale Spitzenkünstler auf die Bühnen der USA und Kanadas zu bringen. So wurden für die Nordamerika-Tour der legendären Band Genesis, die Mitte November in Chicago startet, in kürzester Zeit mehr als 300.000 Eintrittskarten verkauft.

CTS setzt voll auf die Zeit nach Corona: Übernahmen, Neugründung Asien-Tochter, Bau einer Arena in Mailand

Im Sommer ging überdies EVENTIM LIVE ASIA an den Start. Die neue Gesellschaft mit CEO Jason Miller konzentriert sich von Singapur aus auf die dynamisch wachsenden Live Entertainment-Märkte von China, Japan, Südkorea, Singapur, Hongkong, Taiwan, Indonesien, Thailand, Vietnam, Malaysia und den Philippinen.